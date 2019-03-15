"Убийц много. Президент один": на матче Динамо – Челси вывесили баннеры о деле Гандзюк и коррупции

В четверг, 14 марта, во время ответного матча 1/8 Лиги Европы между киевским Динамо и лондонским Челси фанаты на трибунах вывесили баннеры с напоминанием о коррупции в оборонной сфере и убийстве Екатерины Гандзюк.

"Непреодолимые те полки, где победоносные воины. Коррупция в армии и полиции убивает защитников Украины", - написали ультрас на одном из баннеров, пишет Трибуна.

Кроме того, в секторах 21 и 23 были размещены баннеры "Свинарчуков Порошенко за решетку" и "Jail Svynarchuk".

Также болельщики разместили и другие баннеры, фото которых публикуют в соцсетях.

"Гордеев. Мангер. Рыщук. Убийц много. Президент один", - говорится в одном из них, который вспоминает подозреваемых в убийстве Катерины Гандзюк и обвиняет в них Президента.

Напомним, ранее Александр Хацкевич ответил на вопрос об отставке после нового разгрома от Челси.