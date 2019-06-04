Лига наций: анонс матчей, прогноз букмекеров, где смотреть

Лига наций / UEFA

Уже скоро определится победитель первого в истории турнира среди сборных Лиги наций. Финальную стадию дебютного розыгрыша примет Португалия, в столице которой 9 июня станет известно имя первого победителя турнира.

Лига наций: участники Финала четырех

Португалия - первая сборная, которая вышла в финальную часть Лиги наций. В своей группе действующие чемпионы Европы сумели обойти сборные Италии и Польщи. В первых двух турах португальцы поочередно победили Польшу (3:2) и Италию (1:0), а затем дважды сыграли вничью. Итоговые 8 баллов в турнирой таблице позволили им на три пункта обойти Италию.

Сборная Швейцарии в своей группе оказалась сильнее Бельгии и Исландии. Подопечные Владимира Петковича трижды победили соперников и отгрузили в их ворота 14 мячей, став одной и результативных сборной турнира. Швейцария потерпела одно поражение от Бельгии со счетом 2:1, но после этого разгромила бронзового призера ЧМ-2018 со счетом 5:2. Исландию швейцарцы дважды обыграли со счетом 2:1 и 6:0.

Англия без проблем отобралась из группы со сборными Испании и Хорватии. Начало турнира складывалось для англичан неудачно. В стартовом туре они уступили Испании со счетом 2:1. Затем была ничья с Хорватией и две победы - над Испанией и той же Хорватией. В турнирной таблице англичане набрали семь пунктов, но это не помешало им обойти Испанию, которая набрала 6 очков.

За последнее местов Финале четырех спорили Франция и Голландия Наследники великого Кройффа справились с задачей на отлично и оставили действующих чемпионов мира за бортом. Голландия обошла французов по лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Также ничего не сумели противопоставить голландцам и сборная Германии, которая замкнула трио группы набрав только два очка.

Кто с кем сыграет

Полуфиналы

5 июня: Португалия - Швейцария (Порту, 21:45)

6 июня: Голландия - Англия (Гимарайнш, 21:45)

Матч за третье место

9 июня (Гимарайнш, 16:00)

Финал

9 июня (Порту, 21:45)

Лига наций: что получит победитель

В первую очередь - 71-сантиметровый трофей из стерлингового серебра.

Также участники получат призовые:

Победитель - 10,5 миллионов

Финалист - 9 миллионов евро

Третье место - 8 миллионов евро

Четвертое место - 7 миллинов евро

Эти суммы включают в себя по 4,5 миллиона, которые участники финального раунда гарантировали себе как победители групп Лиги А: 2,25 миллиона выплат солидарности плюс 2,25 миллиона призовых за первое место в своих группах.

Кубок Лиги наций ждет победителя / UEFA

Прогноз букмекеров

Согласно прогнозам букмекеров, главный претендент на победу в Лице наций - сборная Португалии. Если действующие чемпионы Европы сумеют завоевать трофей, то сыграет ставка за 2.60.

На итоговую победу англичан можно поставить за 2.80, а на Голландию за 3.30.

Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то сыграет ставка с коэффициентом 6.00.

Где смотреть Финал четырех

Украинские болельщики могут посмотреть матчи финальной стадии Лиги наций 5 и 6 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матчи будет транслировать российский канал Матч ТВ.