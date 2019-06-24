Бывший футболист Спартака ищет работу через соцсети

Денис Глушаков / Спартак

Экс-футболист московского Спартака Денис Глушаков опубликовал в Instagram пост о поиске работы. Несколько дней назад Спартак объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.

32-летний полузащитник сопроводил пост хэштагами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист.

Глушаков выступал за Спартак с лета 2013 года. В 2017-м году в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего провел за красно-белых 173 матча и забил 23 мяча.

В прошлом сезоне провел за Спартак 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.