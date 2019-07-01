Известная швейцарская футболистка пропала на озере Комо

Флориана Исмаили / Sport.de

Вчера на озере Комо в Италии пропала футболистка сборной Швейцарии и Янг Бойз Флориана Исмаили, сообщает Blick.

24-летняя Исмаили и ее подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент Исмаили прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. Ее подруга сначала восприняла произошедшее как шутку, но затем, перепугавшись, вызвала спасателей.

На данный момент поиски пропавшей не принесли результата. Глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров. Есть сильные подводные течения.

"Мы не теряем надежды, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи Исмаили и просим понимания, так как не можем предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Мы сообщим вам больше информации, как только ее получим", - говорится в официальном заявлении на сайте Янг Бойз.

Исмаили выступает за Янг Бойз с 2011 года и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную команду.