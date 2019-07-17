Шальке не взял на сборы Коноплянку

Украинский полузащитник продолжает набирать форму самостоятельно.
Украинский полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка не поехал с командой на предсезонный сбор, сообщает Ruhr24.
Игрок национальной сборной Украины не входит в планы тренерского штаба немецкого клуба. Коноплянка последнюю неделю тренируется самостоятельно.
Отметим, что действующее соглашение игрока с кобальтовыми истекает следующим летом.
Напомним, что наставник Бешикташа Шенол Гюнеш наложил вето на трансфер Коноплянки в стан "черных орлов".