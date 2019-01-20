"Он мне не нужен": стала известна причина срыва трансфера Коноплянки в Бешикташ

Евгений Коноплянка

Причиной срыва перехода вингера немецкого Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянки в турецкий Бешикташ стала позиция главного тренера "черных орлов" Шенола Гюнеша.

Как сообщает издание Sporx, турецкий специалист наложил вето на трансфер украинского игрока.

"У меня в составе есть Рикарду Куарежма и Джермейн Ленс, мне не нужен еще один вингер", — приводит слова тренера издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянкой всерьез интересовался еще один турецкий клуб - Фенербахче.