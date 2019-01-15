Аренда с правом выкупа: СМИ рассказали, где продолжит карьеру Коноплянка

Евгений Коноплянка / Globallookpress

Полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка перешел в турецкий Бешикташ.

Как сообщает турецкий портал SuperHaber, турки завершили сделку по переходу Коноплянки, а официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

При этом Бешикташ рассматривал вариант с арендой украинца с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Шальке не рассчитывает на 29-летнего Коноплянку и выставил его на трансфер.

Как сообщал Bild, Коноплянка вызвал недовольство у главного тренера Шальке Доменико Тедеско из-за проблем с дисциплиной.

Украинец оказался в числе игроков "кобальтовых", которые отправились в ночной клуб в Португалии после поражения от Порту (1:3) в ноябрьском матче. Футболисты отмечали выход в плей-офф Лиги чемпионов и вернулись в отель под утро.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянкой всерьез интересовался еще один турецкий клуб - Фенербахче.