Коноплянке укажут на дверь: СМИ рассказали о проблемах украинца в Бундеслиге

Главный тренер Шальке планирует расстаться сразу с несколькими футболистами.
В зимнее межсезонье полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может покинуть свою нынешнюю команду.
Поданным Sport.de, главный тренер Шальке Доменико Тедеско вышанивает планы разрыва контрактов сразу с несколькими футболистами.
Отмечается, что в списке игроков, которые не входят в планы Тедеско, оказался украинец Евгений Коноплянка.
Кроме футболиста сборной Украины в список попали Франко Ди Санто, Бриль Эмболо и Даниэль Калиджури.
Напомним, Коноплянка перешел в Шальке конце августа 2016 года.
В текущем сезоне украинец сыграл за Шальке в 14 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.