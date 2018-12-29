Коноплянке укажут на дверь: СМИ рассказали о проблемах украинца в Бундеслиге

Евгений Коноплянка

В зимнее межсезонье полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может покинуть свою нынешнюю команду.

Поданным Sport.de, главный тренер Шальке Доменико Тедеско вышанивает планы разрыва контрактов сразу с несколькими футболистами.

Отмечается, что в списке игроков, которые не входят в планы Тедеско, оказался украинец Евгений Коноплянка.

Кроме футболиста сборной Украины в список попали Франко Ди Санто, Бриль Эмболо и Даниэль Калиджури.

Напомним, Коноплянка перешел в Шальке конце августа 2016 года.

В текущем сезоне украинец сыграл за Шальке в 14 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.