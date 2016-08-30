Два перехода за день. Коноплянка продолжит карьеру в Бундеслиге, Кравец уехал в Испанию

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка подписал контракт с немецким "Шальке-04" из Гельзенкирхена.

Об этом идет речь в сообщении в Twitter немецкой команды.

Детали соглашения пока что не сообщаются.

В то же время форвард киевского "Динамо" Артем Кравец стал игроком "Гранады", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист перешел в "Гранаду" на правах аренды сроком в один год. Он будет представлен журналистам и болельщикам в качестве игрока андалусийцев завтра после утренней тренировки команды.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шальке" дает за Коноплянку 12 миллионов евро.

Фото: granadacf.es, @s04.