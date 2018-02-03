Красивый гол и высокая оценка. Коноплянка отметился в матче Бундеслиги, опубликовано видео

В субботу, 3 февраля, украинский легионер "Шальке" Евгений Коноплянка отметился забитым мячом в поединке 21-го тура чемпионата Германии против "Вердера".

На 20-й минуте украинец мощно пробил из-за пределов штрафной прямо в руки голкиперу, но Иржи Павленка грубо ошибся и подвел свою команду. К сожалению для гельзенкирхенцев, поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Бремена.

Кроме того, Коноплянка стал лучшим игроком в матче против "Вердера" по версии WhoScored.

Портал оценил игру Коноплянки в 8,4 баллов. Украинец забил единственный гол "Шальке" в этом матче, дважды попал в створ, отдал два паса и выполнил 17 передач.

Отметим, что это первый гол Коноплянки в чемпионате Германии с августа 2017 года.

Напомним, ранее Коноплянка попал в рейтинг лучших игроков Бундеслиги.