Турецкий гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины

12 января 2019, 17:07

Шальке не рассчитывает на 29-летнего Евгения Коноплянку и выставил его на трансфер.

  • Фенербахче начал переговоры по Коноплянке fotomac.com.tr
  • Фенербахче начал переговоры по Коноплянке fotomac.com.tr
  • Фенербахче начал переговоры по Коноплянке fotomac.com.tr
  • Фенербахче начал переговоры по Коноплянке fotomac.com.tr
  • Фенербахче начал переговоры по Коноплянке fotomac.com.tr
  • Фенербахче начал переговоры по Коноплянке fotomac.com.tr

Полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может в ближайшее время пополнить ряды турецкого Фенербахче.

Турцки намерены подписать украинца уже в январе и сделали предложение руководству немецкого клуба, пишет Fotomac.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Шальке не рассчитывает на 29-летнего Коноплянку и выставил его на трансфер.

Как сообщал Bild, Коноплянка вызвал недовольство у главного тренера Шальке Доменико Тедеско из-за проблем с дисциплиной.

Украинец оказался в числе игроков "кобальтовых", которые отправились в ночной клуб в Португалии после поражения от Порту (1:3) в ноябрьском матче. Футболисты отмечали выход в плей-офф Лиги чемпионов и вернулись в отель под утро.

Несмотря на то, что Фенербахче является 19-кратным чемпионом Турции, в текущем первенстве команда показывает невысокий результаты. После 17 туров Фенербахче с 16-ю очками расположился на предпоследнем месте в Суперлиге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что защитник Динамо Николай Морозюк продолжит карьеру в чемпионате Турции.

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Турция Фенербахче Евгений Коноплянка
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