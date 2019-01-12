Турецкий гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины

Полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может в ближайшее время пополнить ряды турецкого Фенербахче.

Турцки намерены подписать украинца уже в январе и сделали предложение руководству немецкого клуба, пишет Fotomac.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Шальке не рассчитывает на 29-летнего Коноплянку и выставил его на трансфер.

Как сообщал Bild, Коноплянка вызвал недовольство у главного тренера Шальке Доменико Тедеско из-за проблем с дисциплиной.

Украинец оказался в числе игроков "кобальтовых", которые отправились в ночной клуб в Португалии после поражения от Порту (1:3) в ноябрьском матче. Футболисты отмечали выход в плей-офф Лиги чемпионов и вернулись в отель под утро.

Несмотря на то, что Фенербахче является 19-кратным чемпионом Турции, в текущем первенстве команда показывает невысокий результаты. После 17 туров Фенербахче с 16-ю очками расположился на предпоследнем месте в Суперлиге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что защитник Динамо Николай Морозюк продолжит карьеру в чемпионате Турции.