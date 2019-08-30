Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция

30 августа 2019, 08:59

УЕФА проведет жеребьевку Лиги Европы 30 августа в 14.00 в Монако.

Лига Европы
Лига Европы / uefa.com

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Накануне УЕФА утвердил состав корзин посева.Украина в турнире будет представлена двумя командами – киевским Динамо и Александрией. 

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть

Смотреть онлайн жеребьевку Лиги Европы можно будет 30 августа в 14.00 в прямом эфире на официальном сайте УЕФА. Прямая трансляция жеребьевки также будет доступна на телеканале Футбол 1. Сайт Главред будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки.

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48 команд будут разделены на четыре корзины по 12 в каждой согласно клубному рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА.

Динамо и Александрия не смогут в групповом этапе сыграть между собой. Кроме того, УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы.

Состав корзин

Корзина 1: Севилья (Испания), Арсенал (Англия), Порту (Португалия), Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Динамо (Украина), Бешикташ (Турция), Базель (Швейцария), Спортинг (Португалия), ЦСКА (Россия), Вольфсбург (Германия), Лацио (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Голландия), Краснодар (Россия), Селтик (Шотландия), Копенгаген (Дания), Брага (Португалия), Гент (Бельгия), Боруссия (Менхенгладбах, Германия), Астана (Казахстан), Янг Бойз (Швейцария), Лудогорец (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), Айнтрахт (Германия)

Корзина 3: Сент-Этьенн (Франция), Карабах (Азербайджан), Фейеноорд (Голландия), Хетафе (Испания), Эспаньол (Испания), Мальме (Швеция), Партизан (Сербия), Стандард (Бельгия), Вулверхэмптон (Англия), Ренн (Франция), Русенборг (Норвегия), Башакшехир (Турция)

Корзина 4: АЗ Алкмаар (Голландия), Гимарайш (Португалия), Трабзонспор (Турция), Александрия (Украина), Дюделандж (Люксембург), ЛАСК (Австрия), Вольфсберг (Австрия), Лугано (Швейцария), Слован (Словакия), Рейнджерс (Шотландия), Ференцварош (Венгрия), ЧФР Клуж (Румыния)

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