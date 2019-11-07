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Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью с Динамо Загреб

7 ноября 2019, 00:07

В матче 4 тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер сотворил подвиг в матче против загребского Динамо.

Матч состоялся на стадионе Максимир в Зегребе

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо Загреб - Шахтер "горняки" спасли, казалось бы, вчистую проигранный поединок.

После стартового свистка гости захватили инициативу и создали несколько моментов. Один из них завершился голом Алана Патрика на 13-й минуте, который удачно завершил комбинацию. Однако, дончане недолго вели в счете. На 25-й минуте встречи Петкович ударом головой сравнял счет. 

После перерыва команды показали равную игру. На 74-й минуте был удален Моро, и сразу после этого Николай Матвиенко имел супершанс, однако голкипер Динамо отразил удар впритык. На 79-й минуте вторую желтую получил Марлос, и составы уравнялись. 

На 83-й минуте Иванушеч замкнул эффектную передачу партнера и пробил в дальний от себя угол ворот. Пятов с ударом не справился. А перед окончанием основного времени хорваты забили третий гол. Однако "горняки" сотворили подвиг. Сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а на последних секундах матча Шахтер заработал пенальти, который реализовал дебютант Лиги чемпионов Тете.

Динамо Загреб: Ливакович, Стоянович (Иванушеч, 72), Теофиль-Катрен, Перич, Леовац, Моро, Дилавер, Адеми, Ольмо, Оршич (Гьира, 77), Петкович (Кондзер, 90+1)

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Степаненко (Антонио, 86), Патрик (Тете, 85), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Предупреждения: Дилавер, 34, Адеми, 90+5Удаления: Моро, 74 - Марлос, 79Динамо Загреб Шахтер отчет матча Лиги чемпионов 06:11.2019

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