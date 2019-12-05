Ливерпуль объявил заявку на Клубный чемпионат мира

Ливерпуль / ФК Ливерпуль

Ливерпуль на своем официальном сайте опубликовал заявку на поединки Клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре в Катаре. Мерсисайдцам не помогут защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо.

Заявка Ливерпуля на КЧМ:

Вратари: Алиссон, Адриан, Лонерган

Защитники: ван Дейк, Ловрен, Милнер, Гомес, Робертсон, Александер-Арнольд, Уильямс

Полузащитники: Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакири, Джонс, Эллиотт, Мане

Нападающие: Фирмино, Салах, Брюстер

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Полуфинал Клубного чемпионата мира состоится 17 декабря, финал - 21. Действующим победителем турнира является мадридский Реал, который выигрывал его 3 раза подряд. Последний английским клубом, побеждавшим на КЧМ, был Манчестер Юнайтед в 2008 году.

Напомним, Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, набрав 43 очка после 15 туров. На втором месте расположился Лестер, у которого 35 пунктов. У Манчестер Сити 32 очка. Замыкает топ-4 Челси - 29 очков.