Ливерпуль на последних секундах добил Монтеррей и вышел в финал Клубного чемпионата мира

Ливерпуль пробился в финал Клубного чемпионата мира / ФК Ливерпуль

Матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира Монтеррей - Ливерпуль стал настоящей драмой. Мерсисайдцы с огромным трудом вырвали победу и путевку в финал.

Хотя уже на 12-й минуте Наби Кейта после эффектной комбинации открыл счет в матче. Но уже через 2 минуты мексиканцы отыгрались усилиями Фунеса. После этого победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ продолжил кошмарить ворота Алиссона, но не смог забить.

После перерыва Ливерпуль стал играть активнее спереди и усилил давление на ворота Монтеррея. Однако те также отвечали своими моментами и матч шел встречными курсами. В итоге, Роберто Фирмино уже в компенсированное арбитром время удачно замкнул прострел Александра-Арнольда и принес победу европейцам.

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В финале Ливерпуль сыграет против победителя Кубка Либертадорес - Фламенго. Матч состоится 21 декабря.

Смотрите видео голов матча Монтеррей - Ливерпуль.