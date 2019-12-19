Ливерпуль подписал первого зимнего новичка

Такуми Минамино перешел в Ливерпуль / ФК Ливерпуль

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о трансфере японского нападающего Зальцбурга Такуми Минамино. Детали контракта не разглашаются.

Минамино забивал мерсисайдцам на Энфилд Роуд в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. "Красные" одержали победу в тяжелейшем матче со счетом 4:3.

Ранее была информация, что Ливерпуль активирует клаусулу футболиста - 7,25 млн фунтов.

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В нынешнем сезоне Минамино сыграл за Зальцбург 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 11 ассистов.

Японец уже успел прокомментировать свой переезд на Энфилд.

"Это была моя мечта, я мечтал перейти в Ливерпуль. Очень счастлив, что это произошло. Играть в АПЛ - одна из моих главных целей в карьере. Я считаю, что это чемпионат топ-класса. Я надеялся, что когда-то попробую здесь свои силы, но не мог рассчитывать, что окажусь в такой команде", - сказал Минамино.