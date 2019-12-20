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Арсенал назначил нового главного тренера

20 декабря 2019, 16:19

Микел Артета стал главным тренером лондонского Арсенала.

Артета возглавил Арсенал
Артета возглавил Арсенал / ФК Арсенал

Арсенал на своем официальном сайте объявил о назначении Микела Артеты на пост главного тренера.

Контракт подписан на 3,5 года. Испанец выступал в составе "канониров" в качестве футболиста с 2011 по 2016 годы, после чего завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

"Первое, что мне нужно сделать - это лучше узнать игроков и заставить их играть в быстрый, атакующий футбол, который хотят видеть фанаты Арсенала", - сказал Артета сразу после назначения на должность.

Сын владельца Арсенала Стэна Кронке Джош Кронке рассказал, почему выбор пал на испанского специалиста.

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"Микел был выдающимся кандидатом и он показал огромное желание вернуть Арсенал на победный путь. Мы довольны, что смогли вернуть Артету. Он знает, что наши ожидания и ожидания наших болельщиков высоки. Мы уверены, что он сможет вернуть клуб на тот уровень, который мы требуем", - сказал Кронке-младший.

Артета приступит к работе в Арсенале после матча 18 тура АПЛ против Эвертона, который состоится 21 декабря в 14:30 по киевскому времени.

Арсенал Микел Артета
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