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Ливерпуль в экстратаймах добил Фламенго и стал клубным чемпионом мира

21 декабря 2019, 22:06

Ливерпуль выиграл Клубный чемпионат мира, в тяжелейшем финале обыграв Фламенго.

Ливерпуль - Фламенго
Ливерпуль стал клубным чемпионом мира / ФК Ливерпуль

Матч Ливерпуль - Фламенго в финале Клубного чемпионата мира стал настоящей битвой Европы и Латинской Америки, однако обилия голов болельщики на стадионе Халифа в Дохе не увидели.

В первом тайме инициативой владела бразильская команда, создавая опасные моменты у ворот Алиссона. Ливерпуль, в свою очередь, даже ни разу не пробил в створ.

После перерыва победитель Лиги чемпионов завелся и начал терроризировать соперника на его половине поля, однако блестяще играл вратарь Фламенго Диего Алвес. В компенсированное время Садьо Мане заработал пенальти, однако после просмотра VAR арбитр отменил 11-метровый.

Развязка произошла в первом экстратайме. Роберто Фирмино эффектно обыграл защитников и вратаря бразильцев, и забил единственный и победный гол во встрече. Таким образом, Ливерпуль впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира.

Фламенго - Ливерпуль - 0:1

Гол: Фирмино, 99

Предупреждения: Мане, 45+1, Салах, 81, Фирмино, 100, Милнер, 105 - Витиньо, 90, Диего, 112

Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 100), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (лаллана, 75), Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Диего Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис, Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), де Арраскаэта (Витиньо, 77), Бруно Энрике

Ливерпуль клубный чемпионат мира Фламенго ФК Ливерпуль
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