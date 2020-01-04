Бавария подписала звездную замену Нойеру

Александер Нюбель перейдет летом в Баварию / Бундеслига

Бавария на своем официальном сайте объявила о подписании голкипера Шальке Александра Нюбеля. Контракт рассчитан на 5 лет.

Футболист переберется на Альянц Арену следующим летом в качестве свободного агента. Остаток сезона 2019/20 проведет в составе своего нынешнего клуба.

В 2018 году "Рекордмайстер" по такой же схеме подписал другую звезду Шальке - Леона Горецку. После этого фанаты гельзенкирхенцев перестали тепло относиться к футболисту.

Нюбель должен стать преемником другого экс-вратаря Шальке - Мануэля Нойера, который защищает цвета Баварии с 2011 года и успел проиграть и выиграть с командой финал Лиги чемпионов в 2012 и 2013 годах соответственно.

Читайте такжеДинамо подписало футболиста из чемпионата России - нужен ли был этот трансфер?

Сейчас главный тренер сборной Германии Йоахим Лев имеет диллему касательно Нойера и тер Штегена. Экс-президент Баварии Ули Хенесс даже заявил, что не будет отпускать своих игроков в "Манншафт", если Мануэль не будет основным. Лев же решил принять Соломоновое решение и ставить звездных вратарей по очереди.