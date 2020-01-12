Ярмоленко может покинуть Вест Хэм из-за нового тренера

Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм / Reuters

Вест Хэм может попрощаться с Андреем Ярмоленко уже в январе.

По информации Mirror, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес не рассчитывает на украинца и хочет приобрести новых футболистов. Ради прихотей нового наставника клубу придется продать некоторых игроков, и Ярмоленко входит в это число. Есть вероятность, что он продолжит карьеру в другом клубе АПЛ на постоянной основе или на правах аренды.

Вингер перебрался в Лондон летом 2018 года из дортмундской Боруссии за 20 млн евро, однако сезон 2018/19 практически полностью пропустил из-за травмы ахилла. В нынешней кампании забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Вест Хэм после 22 туров находится на 16 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. У "молотобойцев" есть матч в запасе против Ливерпуля.