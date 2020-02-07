"Малышка на транса похожа, будешь ее стоя брать": баскетболисток оскорбили в прямом эфире

Дарья Завидная / ФБУ

Телевизионные операторы оскорбительно оценивали баскетболисток во время съемки матча украинской Суперлиги Киев-Баскет - ИнтерХим-СДЮСШОР.

"Это твоя малышка", "Ты ее будешь брать стоя возле батареи", "Королева дискотеки", "Она на транса похожа", - говорили друг другу операторы во время съемок, очевидно не подозревая, что их разговоры транслируются в прямом эфире.

Отметим, что трансляция велась на официальном канале Федерации баскетбола Украины в YouTube. После того, как о скандале рассказали в Сети, ФБУ удалила запись матча со своих официальных ресурсов.

Кроме того, клуб Киев-Баскет принес извинения баскетболисткам за оскорбительные высказывания операторов.

"Клуб просит прощения за этот позорный инцидент. Девушки, вы самые красивые, вы - победительницы! Ваша боль - это наша боль, ваша обида - это наша обида, ваша радость - это наша радость. Клуб прекращает сотрудничество с людьми, которые ставят пятна на репутации", - подчеркнули в клубе.

В комментариях к посту с трансляцией в Facebook баскетболистка Дарья Завидная обратилась к операторам.

"Уважаемые операторы! Скажите мне все, что вы сказали во время трансляции, в лицо. Я могу вас подождать возле входа Дворца спорта", - написала она.

Напомним, ранее разгорелся скандал после решения сборной Украины по художественной гимнастике выступить в РФ.