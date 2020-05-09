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"Не имеет права": у Усика ответили на предложение принять гражданство РФ

9 мая 2020, 13:58

Александр Красюк оценил предложение Умара Кремлева.

Александр Усик
Александр Усик / Reuters

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о возможности выступления Усика и Василия Ломаченко за Россию.

При этом он достаточно категорично отреагировал на предложение генерального секретаря Федерации бокса РФ Умара Кремлева, который не исключил предоставление гражданства РФ Усику и Ломаченко.

"Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает, почему", - подчеркнул Красюк в комментарии Sportbox.

Как ранее сообщалось, известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика добавили в базу проекта Миротворец.

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Напомним, 6 мая стало известно, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Александр Усик Василий Ломаченко Александр Красюк Новости бокса новости спорта
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