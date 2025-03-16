"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

Кратко:
- Клара Новикова появилась на людях
- Юмористка выбрала наряд свободного кроя
Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но молчит страшном полномасштабном вторжении РФ в Украину, уже давно не дает концертов.
Как сообщают росСМИ, юмористка сделала исключение и вышла в свет в мешковатом платье от израильского дизайнера.
"Одежду нужно подбирать по возрасту, фигуре. Я много лет одеваюсь у израильского дизайнера Кедема Сассона. Особенно нравится фасон платьев. Кто-то считает их бесформенными, называя мешками, а мне удобно, комфортно в такой одежде: свободный крой, натуральные ткани", - рассказала Новикова росСМИ.
Также молчунья отметила, что лично выбирает себе наряды.
"Я никогда не навязываю никому свой стиль, не критикую образы других", - поделилась Клара.
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Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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