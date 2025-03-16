"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

Клара Новикова удивила своим видом.

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Клара Новикова - как сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

Клара Новикова появилась на людях

Юмористка выбрала наряд свободного кроя

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но молчит страшном полномасштабном вторжении РФ в Украину, уже давно не дает концертов.

Как сообщают росСМИ, юмористка сделала исключение и вышла в свет в мешковатом платье от израильского дизайнера.

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"Одежду нужно подбирать по возрасту, фигуре. Я много лет одеваюсь у израильского дизайнера Кедема Сассона. Особенно нравится фасон платьев. Кто-то считает их бесформенными, называя мешками, а мне удобно, комфортно в такой одежде: свободный крой, натуральные ткани", - рассказала Новикова росСМИ.

Клара Новикова молчит о войне в Украине / фото: instagram.com/spletni_com_/

Также молчунья отметила, что лично выбирает себе наряды.

Клара Новикова не дает концертов / фото: facebook.com/CruiseInter

"Я никогда не навязываю никому свой стиль, не критикую образы других", - поделилась Клара.

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Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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