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"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

Элина Чигис
16 марта 2025, 18:37
506
Клара Новикова удивила своим видом.
Клара Новикова
Клара Новикова - как сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

  • Клара Новикова появилась на людях
  • Юмористка выбрала наряд свободного кроя

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но молчит страшном полномасштабном вторжении РФ в Украину, уже давно не дает концертов.

Как сообщают росСМИ, юмористка сделала исключение и вышла в свет в мешковатом платье от израильского дизайнера.

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"Одежду нужно подбирать по возрасту, фигуре. Я много лет одеваюсь у израильского дизайнера Кедема Сассона. Особенно нравится фасон платьев. Кто-то считает их бесформенными, называя мешками, а мне удобно, комфортно в такой одежде: свободный крой, натуральные ткани", - рассказала Новикова росСМИ.

Клара Новикова молчит о войне в Украине
Клара Новикова молчит о войне в Украине / фото: instagram.com/spletni_com_/

Также молчунья отметила, что лично выбирает себе наряды.

Клара Новикова не дает концертов
Клара Новикова не дает концертов / фото: facebook.com/CruiseInter

"Я никогда не навязываю никому свой стиль, не критикую образы других", - поделилась Клара.

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

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Кто такая Клара Новикова?

Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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