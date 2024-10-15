"До чего докатилась": молодая жена молчуна Цекало тает на глазах

Жена российского продюсера Александра Цекало, который покинул страну-оккупанта РФ, но молчит о войне в Украине, художница Дарина Эрвин поделилась новым снимком.
На своей странице в соцсетях Дарина опубликовала фото, на котором трудно не увидеть, что она продолжает худеть. Девушка показалась на прогулке с собакой, она позировала предстала в длинной рубашке в клетку и модных шлепках.
На фоне виднеется красивый пейзаж, но поклонники все же обратили внимание только на фигуру художницы.
"Ножки-спички";
"Уже на инопланетянина похожа";
"Что же она делает с собой? Неужели Саша не видит, до чего докатилась его жена?";
"Вроде бы уже пора остановиться с похудением и филлерами", – написали пользователи соцсети в комментариях.
Кто такой Александр Цекало?
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
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Отметим, Настя Каменских показала родных, а также и своего мужа Потапа, который сбежал за границу и не появляется в Украине. Певица призналась мужу в любви и рассказала, что он ее всегда поддерживает.
А также российский певец Никита Пресняков теряет свой бизнес в России. Пресняков понес убытки на приблизительно 10 тысяч долларов. Оформлена компания на возлюбленную музыканта — Алену Преснякову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты.
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