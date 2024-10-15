"До чего докатилась": молодая жена молчуна Цекало тает на глазах

Молодая жена Цекало прогулялась с собакой.

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Дарина Эрвин экстремально похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/darina.ervin/

Жена российского продюсера Александра Цекало, который покинул страну-оккупанта РФ, но молчит о войне в Украине, художница Дарина Эрвин поделилась новым снимком.

На своей странице в соцсетях Дарина опубликовала фото, на котором трудно не увидеть, что она продолжает худеть. Девушка показалась на прогулке с собакой, она позировала предстала в длинной рубашке в клетку и модных шлепках.

На фоне виднеется красивый пейзаж, но поклонники все же обратили внимание только на фигуру художницы.

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"Ножки-спички";

"Уже на инопланетянина похожа";

"Что же она делает с собой? Неужели Саша не видит, до чего докатилась его жена?";

"Вроде бы уже пора остановиться с похудением и филлерами", – написали пользователи соцсети в комментариях.

Дарина Эрвин - как выглядит сейчас / фото: скрин instagram.com/darina.ervin/

Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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