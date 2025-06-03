Дочь Джоли и Питта взяла себе новое имя

Знаменитая девочка появилась на публичном мероприятии со своей звездной мамой.

https://glavred.info/starnews/doch-dzholi-i-pitta-obyavila-svoe-novoe-imya-10670123.html Ссылка скопирована

Дочь Анджелина Джоли становится публичной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Почему дочь Джоли решила поменять имя

К какому мероприятию было приурочено событие в жизни девочки

19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли появилась на презентации капсульной коллекции Изабель Марант с Net-A-Porter в четверг в Лос-Анджелесе — и она взяла себе новое имя по этому случаю.

Как пишет Page Six, Шайло была указана как хореограф оригинального танцевального номера на мероприятии — но она была указана как "Ши Джоли", прозвище, которое отдает дань уважения ее знаменитой матери, одновременно сокращая ее официальное имя.

видео дня

Дочь Джоли и Питта становится точной копией своего отца / Скриншот YouTube

В танце участвовали танцоры Тако Сузуки и Кеони Роуз, а сопровождалось выступлением певицы Луэллы "Naïve".

Мероприятие, описанное как "интимный ужин на закате", прошло в доме Оливера Шиндлера. На вечеринке присутствовали такие звезды, как Милла Йовович, Элисон Бри, Дженьюари Джонс, Рэйчел Билсон и другие.

Шайло, которую часто можно увидеть направляющейся на уроки танцев в Лос-Анджелесе, как известно, попросила отказаться от фамилии отца в свой 18-й день рождения в мае 2024 года — изменение, которое было официально оформлено в августе.

Анджелина Джоли с детьми / ua.depositphotos.com

После того, как судья подписал решение, Шайло Нувель Джоли-Питт юридически стала Шайло Нувель Джоли.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, 21-летний Пакс вновь оказался участником ДТП. Он катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред