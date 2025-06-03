Дочь Джоли и Питта взяла себе новое имя

Кратко:
- Почему дочь Джоли решила поменять имя
- К какому мероприятию было приурочено событие в жизни девочки
19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли появилась на презентации капсульной коллекции Изабель Марант с Net-A-Porter в четверг в Лос-Анджелесе — и она взяла себе новое имя по этому случаю.
Как пишет Page Six, Шайло была указана как хореограф оригинального танцевального номера на мероприятии — но она была указана как "Ши Джоли", прозвище, которое отдает дань уважения ее знаменитой матери, одновременно сокращая ее официальное имя.
В танце участвовали танцоры Тако Сузуки и Кеони Роуз, а сопровождалось выступлением певицы Луэллы "Naïve".
Мероприятие, описанное как "интимный ужин на закате", прошло в доме Оливера Шиндлера. На вечеринке присутствовали такие звезды, как Милла Йовович, Элисон Бри, Дженьюари Джонс, Рэйчел Билсон и другие.
Шайло, которую часто можно увидеть направляющейся на уроки танцев в Лос-Анджелесе, как известно, попросила отказаться от фамилии отца в свой 18-й день рождения в мае 2024 года — изменение, которое было официально оформлено в августе.
После того, как судья подписал решение, Шайло Нувель Джоли-Питт юридически стала Шайло Нувель Джоли.
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Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
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Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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