"Люблю тебя": беременная Анна Кошмал показала редкий снимок с мужем

Анна Кошмал показала трогательный кадр с мужем.

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Анна Кошмал восхитила милым фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina/?hl=uk

Украинская известная актриса Анна Кошмал, которая сейчас беременна вторым ребенком, показала новый снимок, на котором засветила руку возлюбленного.

На своей странице в Instagram Кошмал опубликовала соответствующее фото, где позировала с избранником за столиком. Мужчина одевал актрисе на палец кольцо с сердечком, возможно, он сделал ей такой подарок, чтобы порадовать жену.

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Анна так и не показала лицо любимого, которого скрывает от общественности, поскольку уважает его личные границы, о чем она часто говорит в интервью.

"Love you", - написала Кошмал.

Анна Кошмал получила подарок от мужа / фото: скрин instagram.com/smorkovkina/?hl=uk

Напомним, артистка уже более семи лет в браке с возлюбленным Иваном, но о нем почти ничего не известно, пара воспитывает сына Михаила и сейчас ожидает на рождения второго малыша.

Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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Отметим, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

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