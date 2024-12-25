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Наталка Денисенко рассказала про сложную операцию мужа-военного

Анна Подгорная
25 декабря 2024, 21:30
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Андрей Фединичик успешно перенес хирургическое вмешательство.
Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Андрей Фединчик перенес операцию - Наталка Денисенко рассказала про операцию мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Краткое содержание:

  • Денисенко и Фединчик приехали в Ужгород, чтобы мужчине сделали операцию
  • После хирургического вмешательства актриса рассказала, как все прошло

В канун Рождества украинская актриса Наталка Денисенко вместе с мужем, актером и воином Андреем Фединчиком, оказалась в Ужгороде. Туда пара приехала, из-за проблем Фединчика со здоровьем.

Об этом Денисенко рассказала в своем блоге в Instagram. По ее словам, в одной из клиник Ужгорода ее мужу провели очень сложную операцию.

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"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Врач сделал просто невероятное", - поделилась актриса.

Детали операции она пообещала рассказать позже, хоть и отметила, что все прошло успешно. Примечательно, что Антон Шкиряк, которому Наталка Денисенко выражала благодарность за его хирургическую работу, является практикующим нейрохирургом и онкологом.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Андрей Фединчик перенес операцию - Наталка Денисенко рассказала про операцию мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Ранее Главред рассказывал, что Елена Тополя (в прошлом - певица Alyosha) похудела на 10 кг. Артистка призналась, что сейчас работает над тем, чтобы нормализовать свой вес, так как ее близкие начали тревожиться за состояние ее здоровья.

Также певица Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее 20-летний брак с британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

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Кто такая Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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