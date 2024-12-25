Наталка Денисенко рассказала про сложную операцию мужа-военного

Андрей Фединичик успешно перенес хирургическое вмешательство.

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Андрей Фединчик перенес операцию - Наталка Денисенко рассказала про операцию мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Денисенко и Фединчик приехали в Ужгород, чтобы мужчине сделали операцию

После хирургического вмешательства актриса рассказала, как все прошло

В канун Рождества украинская актриса Наталка Денисенко вместе с мужем, актером и воином Андреем Фединчиком, оказалась в Ужгороде. Туда пара приехала, из-за проблем Фединчика со здоровьем.

Об этом Денисенко рассказала в своем блоге в Instagram. По ее словам, в одной из клиник Ужгорода ее мужу провели очень сложную операцию.

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"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Врач сделал просто невероятное", - поделилась актриса.

Детали операции она пообещала рассказать позже, хоть и отметила, что все прошло успешно. Примечательно, что Антон Шкиряк, которому Наталка Денисенко выражала благодарность за его хирургическую работу, является практикующим нейрохирургом и онкологом.

Андрей Фединчик перенес операцию - Наталка Денисенко рассказала про операцию мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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