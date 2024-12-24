Певица Alyosha похудела на 10 кг: что происходит

Елена Тополя поделилась тем, что весит уже почти 48 килограмм

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Елена Тополя и Тарас Тополя в браке много лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Вы узнаете:

Что случилось с певицей

Как она решила проблему

Украинская известная певица Елена Тополя (Alyosha) поделилась тем, что весит уже почти 48 килограмм и сбросила за последнее время целых 10 кг.

Так, в программе "Ближе к звездам" певица рассказала, что как раз пытается наладить свое питание и образ жизни. Тополя призналась, что еще недавно ее вес составлял 41 килограмм и за ее здоровье не на шутку стал беспокоится супруг - Тарас Тополя.

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Певица Елена Тополя работает над собой / Фото Instagram/alyoshasinger

Сейчас артистка говорит, что смогла наладить питание и уже набрала 7 килограмм.

Певица Елена Тополя работает над собой / Фото Instagram/alyoshasinger

"Я была 41 кг прошлой осенью. На данный момент я 48 вешу и пытаюсь держаться в этом весе, потому что мне комфортно. Я занимаюсь спортом, пью витамины, нормально питаюсь", - добавила она.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Алеша рассказала о том, как она прожила полтора года с детьми в США. Певица также отметила, что повторять такие эксперименты над своей семьей не намерена: она не хотела уезжать тогда, а сейчас лишь убедились, что для их с мужем пары разлука - не выход.

Ранее также муж Елены Тополи - Тарас Тополя признался, что не обладает теми личностными качествами, которые могли бы ему сохранять холодный ум на войне. Тем не менее на вопрос о том, готов ли он вернуться туда, у певца лишь один решительный и категоричный ответ.

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Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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