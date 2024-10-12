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В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

Алена Кюпели
12 октября 2024, 16:20
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Парень не любит публичности и редко появляется на публике.
Майкл Джексон
Майкл Джексон был многодетным отцом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бланкет Джексон, который теперь носит имя Биги Джексон, был замечен на прогулке.

Как пишет Page Six, 22-летний сын Майкла Джексона выглядел сдержанно, забирая мексиканскую еду из ресторана Sharky’s в Калабасасе, Калифорния.

Для редкого выхода Бланкет выбрал повседневную одежду, надев выцветшую серую футболку с изображением Мстителей и зеленые спортивные шорты. Он дополнил свой обеденный наряд черными кроссовками и белыми носками.

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Темные волосы Бланкета были разделены на прямой пробор и заправлены за уши. Он также носил растительность на лице.

Фото сына артиста можно получить тут

Сын покойной поп-звезды не был сфотографирован ни с одним из своих братьев и сестер, включая Пэрис и Принса. Дети Майкла Пэрис и Принс родились от бывшей дены со своей бывшей женой Дебби Роу, на которой он был женат с 1996 по 2000 год. Личность матери Бланкета остается неизвестной.

Недавний выход Бланкета на быстрый перекус произошел почти через три месяца после того, как его заметили бегущим по делам в местном магазине Target.

Кто такой Майкл Джексон

Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

В розничном магазине его сфотографировали покупающим салфетки, игру Minecraft, дезинфицирующее средство для рук и зубную пасту.

В то время Бланкет был одет в похожий образ, который включал черные баскетбольные шорты, футболку "Звездные войны" и черные кроссовки.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее бывший охранник легендарного артиста Майкла Джексона Мэтт Фидесс рассказал о своем многолетнем опыте работы со звездой и немного приоткрыл завесу тайны, связанную с носом артиста.

Ранее в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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