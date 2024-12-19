Жена Цекало впервые рискнула пожаловаться на издевательства

Дарина Эрвин вышла на связь и призналась в том, что ее мучает.

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Жена Цекало рассказала об издевательствах / Коллаж Главред, фото Instagram/darina.ervin

Вы узнаете:

Что говорит о своей внешности Дарина Эрвин

На что она жалуется

Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало Дарина Эрвин, который молчит о жестоком вторжении террористической России в Украину, сделала откровенное признание впервые за долгое время.

Как цитирует ее российское пропагандистское издание Super.ru, она удивлена, что люди до сих пор обсуждают и осуждают внешность других людей.

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"Возможно, эта тенденция еще не прижилась, но издеваться над людьми таким образом уже не круто", — добавила Эрвин.

Она также прокомментировала свои ушки, которые многие пользователи стали усердно обсуждать в социальных сетях. "Я просто перестала скрывать, что уши торчат. В прошлом ходило очень много слухов: сначала люди размышляли о пластике груди, затем об имплантах в области ягодиц и многом другом. Забавно, что все эти утверждения исчезли, когда я похудела, но никто не потрудился выяснить, насколько они не соответствуют действительности. Теперь все внимание сосредоточено на моих ушах", - добавила она.

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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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