"Сидим без Дим": российские шоумены в песне высмеяли депутатов Госдумы

/ Twitter/Гарик Харламов

Российский шоумен и участник Comedy Club Гарик Харламов и его коллега Тимур Батрутдинов исполнили комичную песню о российской Госдуме.

"Эта песня была победительницей Евровидения 1765 года, но тогда не было трансляции, телевидения и лекарств", - гласит подпись к ролику на странице Харламова в Instagram.

Авторы показали, чем депутаты занимаются во время заседаний. Причем, последние строки шоумены нарочно произносят слитно – таким образом, фраза "без Дим" звучит как матерное выражение "п*здим".

Мы депутаты Госдумы

и к нам сегодня должны были прийти

Дмитрий Песков и Дмитрий Медведев,

Но они не пришли.

И дальше что мы делаем?

Мы сидим без Дим, сидим без Дим

В Госдуме сидим без Дим.

Пользователи Сети оценили шутку юмористов, отразив свой восторг в комментариях.

"Гениально, пацаны", "Не тех у нас на Евровидение отправляют", "Боже! Это волшебно!", "К ним Димы, наверное, вообще не приходят", "Огонь", "Неповторимо", - написала интернет-публика.

В зале присутствовала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Поклонская лыбится, как будто это не про нее", - написал один из комментаторов.

Напомним, российский музыкант и артист Семен Слепаков 22 апреля решил посвятить стихотворение Ленину, у которого в эту дату день рождения.