Без Зеленского, без денег: что случилось с шоу Рассмеши Комика

4 сентября 2019, 13:20

После того, как Владимир Зеленский пошел вверх по карьерной лестнице и стал президентом Украины, его шоу Рассмеши комика перестало быть таким веселым, как раньше.

Рассмеши Комика 2019
Рассмеши Комика 2019: дата выхода, новые правила / пресс-служба

После ухода Владимира Зеленского в политику, его место в шоу Рассмеши комика занял Юрий Ткач, а продюсеры полностью поменяли правила игры шоу. Теперь простым людям дорога на шоу закрыта, и денег больше никто получать не будет. А если игроки провалятся на игре, еще должны будут давать свои деньги.

Новый сезон Рассмеши комика 2019 выходит без Владимира Зеленского, и в нем кардинально сменились правила.

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Отныне участники будут пытаться заработать деньги не для себя, а чтобы помочь другим людям. По словам одного из редакторов проекта Михаила Мартынюка, новый сезон Рассмеши комика решено было сделать благотворительным, и весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране. Например, на создание детской площадки или инклюзивной сенсорной комнаты.

Рассмеши Комика 2019
Рассмеши Комика 2019: Звезды будут отдавать свои деньги на шоу / пресс-служба

Кроме того, в новом сезоне участники будут бороться за выигрыш целой командой, представляющей один из городов Украины, простым людям путь на шоу закрыто, теперь смогут участвовать только знаменитости.

"Всего у нас будет восемь команд, в каждом выпуске – представители таких городов: Киев, Одесса, Винница, Полтава, Хмельницкий, Луганск, Запорожье и Днепр", – говорит Мартынюк.

В проекте зрители увидят в шоу уже известных юмористов, актеров, участников stand-up проектов и популярных медийных личностей (среди них, например, Александр Пикалов, Влад Яма, Арсен Мирзоян, Юрий Великий, Дмитрий Коляденко, участницы Женского Квартала).

Рассмеши Комика 2019
Рассмеши Комика 2019 / пресс-служба

Также впервые за восемь лет существования программы появится "несгораемая сумма". Если участник после очередной минуты игры не сможет рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, то "несгораемая сумма" все равно останется на счету.

Но самое замечательное новое правило - что в начале программы каждая команда заявит социальный проект и сумму, которую планирует  для него собрать общими усилиями. Если же участникам это не удастся, то им придется доложить недостающую сумму из собственных карманов.

Ждите новый сезон Рассмеши Комика без Владимира Зеленского осенью 2019.

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