Опять операция: Дочь Ларисы Гузеевой снова лечит рак

Ольга Бухарова / соцсети

В сети появилась информация о том, что дочка советской и российской актрисы Ларисы Гузеевой снова страдает от рака.

В соцсетях утверждают, что онкология вышла из состояния ремиссии. Девушке планируют проводить операцию

"Опухоль вернулась в чат", - говорится в сторис в инстаграм.

Скриншот из сторис опубликовал телеграм-канал

"Дочери Ларисы Гузеевой предстоит повторная операция по удалению опухоль", - говорится в сообщении.

Напомним, что в первый раз об операции Ольги Бухаровой заговорили в 2018 году, когда она сама писала в соцсетях, что ложиться на операцию.

Как известно, Ольга Бухарова попадает в центр внимания сети из-за того, что старается быть блогером, и сама выкладывает постоянно фото и видео с разными текстами. Иногда она не стесняется показывать довольно пикантные снимки. Ольга Бухарова 2000 года рождения, ей 19 лет.

До этого в сети стали активно обсуждать болезнь Катрин Денев, которая была срочно госпитализирована.