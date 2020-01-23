"Фильм Текст воплотился в жизни": Кристина Асмус сделала объявление

Кристина Асмус повторила ситуацию из фильма Текст/ Instagram

Кристина Асмус пожаловалась, что стала как в фильме Текст. Как извсетно, в фильме Текст Кристина Асмус снималась голой в порно-сцене с Иваном Янковским. Потом это видео вместе с телефоном попало в руки главного героя.

Кристина Асмус в Instagram пожаловалась, что стала жертвой кражи личности.

"Пздц!! Просто пздц!! Других слов нет, простите. На протяжении нескольких лет я работала с девочкой. Она была моей помощницей. В основном на телефоне, но при этом мы много времени провели вместе - мероприятия, интервью, реклама, кинофестивали, премьеры, спектакли, близко общались, она была вхожа в семью. Но несколько месяцев назад мы перестали работать. И вообще не общались с тех пор", - вспоминает Асмус.

Кристина Асмус тонко намекнула на "грязь", и неприятные последствия перекращения общения, но решила поведать предысторию своей проблемы.

"Мне "предъявили", что я якобы динамлю организаторов кинопремии "Золотой орёл. Три недели "не могу" ответить смогу ли вручать награду на "русском "Оскаре", да и вообще подтвердить своё присутствие", - говорит Асмус.

Дальше лучще - оазалось, что все эти месяцы та девочка (Лена) продолжала общаться и вести рекламные и пиар дела от имени Асмус.

"Почтии ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела. Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ. Записывала людям голосовые, что мы с ней сейчас на съемках или только что разговаривали и я сожалею, что приходится от чего-то отказываться. Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т.д. А я вообще была не в курсе", - заявила актриса.

По ее словам, девушка даже отказывалась от сотен запросов на рекламу, которые приходили на Асмус.

"Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?! Но я то ладно, неприятно конечно и непонятно зачем это всё?", - вопрошает жена Харламов.

Она призналась, что ей самой неудобно перед всем этими людьми, и она искренне надеется, что с них не брали предоплату за услуги, которые потом не были оказаны.

"Дорогие коллеги, хочу вас проинформировать, что я не работаю ни с какой Еленой☝? Все контакты моих представителей в шапке профиля instg. Если вдруг появятся изменения, я их немедленно обновлю. И простите за игнор и кидалово со стороны моего бывшего представителя.В общем, фильм "Текст" воплотился в моей жизни. Такая вот hyinya", - шокирована Кристина Асмус.

В комментариях Кристине Асмус советуют подавать в суд и распространять информацию о пресловутой Елене. Однако некоторые журналисты отметили, что общались не с Еленой, но их все равно игнорят чуть не полгода.

Ранее всплыли подробности съемок порно-сцены в фильме Текст с Кристиной Асмус.