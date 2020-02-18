"Нагадил себе на голову": Киркорова гнобят в России за клип с Варнавой

Филипп Киркоров Романы / YouTube

Сеть кипит от негодования из-за клипа Филиппа Киркорова Романы, который он снял вместе с Екатериной Варнавой.

В видеоролике Киркоров исполняет роль священника, к которому на исповедь приходит секси-чика, которая по ходу клипа его соблазняет. Хоть Киркоров явно сделал постановку в стиле не православной церкви - вокруг монашки, статуи скамьи, и наряд не православного священника, но РПЦ и некие одиозные личности накинулись на Поп-короля за "оскорбление".

При всем этом, католики и протестанты хранят молчание. главный обливатель дерьмом - Виталий Милонов решил вставить свои 5 копеек.

"Он ради хайпа, извините меня, нагадил себе на голову и улыбается. Он оскорбил себя очень серьезно. Я, само собой, не поклонник творчества Филиппа Киркорова, но мне за него как-то неловко. Неужели нет поинтереснее идей для клипа? Может, ему подсказать? Вот пришел бы к нам в Госдуму, у нас же есть там талантливые люди. Могли бы что-то обсудить, придумать фишечку ему для клипа. Так что ждем Филиппа в гости!", - заявил Милонов изданию Собеседник.

Почему он критикует творчество Киркорова, если его не слушает, Милонов не смог объяснить.

Филипп Киркоров - Романы смотреть онлайн клип:

К слову, сериала Молодой папа и Новый папа Пауло Соррентино показывает неприглядную сторону развратных священников, и также, как с ними борятся у Папы Римсого. Его гениальный сериал был воспринят позитивно даже самим Ватиканом.