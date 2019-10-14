"Политическая воля первых лиц государства и уголовное наказание могут остановить строительную вакханалию в историческом центре" – Виктор Лещинский

Виктор Лещинский

Глава Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский заявил: "Лишь вмешательство первых лиц в государстве, в частности Президента, а также наказание, в том числе – уголовная ответственность, способны остановить безнаказанность в искажении исторических и архитектурных достопримечательностей".

Виктор Лещинский считает, что в центре Будапешта, Праги или любой другой европейской столице невозможно представить подобное украинским реалиям. А именно – как вырастает один или несколько этажей в старинном доме, как мансарды, построенные по прихотям "пронырливых толстосумов", которые наносят вред не только внешнему виду, но и угрожают безопасности жителей нижних этажей. "То, что советник киевского городского главы обращается за помощью к премьеру, чтобы убрать надстройку на центральном доме в столице, показывает беспомощность городской власти в таких ситуациях", – считает Виктор Лещинский.

Председатель экспертного альянса напоминает, что дом по Софиевской, 1 – это объект СС-3. Но проводилось ли обследование конструкций дома, выдержат ли они лишний вес? Было ли предоставлено разрешение и кем на увеличение этажности? В Национальном экспертно-строительном альянсе Украины считают необходимым срочно разработать законопроект об уголовной ответственности за разрушение, незаконную реставрацию и капремонт достопримечательностей архитектуры.

"Словоблудие в соцсетях – не решение проблемы", – подчеркивает эксперт. По мнению Виктора Лещинского, политическая воля первых лиц государства поможет решительно и законно отстоять то, что исчезает на глазах – неповторимый образ Киева.

Как известно, фотография с надстройкой на капитальном сооружении, что выходит на Майдан Независимости (улица Софиевская, 1), вызвала возмущение киевлян. Советник председателя КГГА Максим Бахматов заявил о трех способах решения проблемы: суд, обращение в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, которая подчинена правительству, и сообщение владельцам строительства о гневе городских жителей. Стало также известно и об угрозах, которые получил от владельцев инспектор по благоустройству, пришедший к ним с визитом. Советник председателя КГГА через соцсети обратился за помощью к главе правительства.