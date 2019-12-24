Погода в Киеве: синоптик дала прогноз на католическое Рождество

В Киеве 25 декабря днем будет около +7, поделилась синоптик.
В Киеве в среду, 25 декабря (праздник, отмечается католическое Рождество) ожидается дождь.
В столице днем будет около +7 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По данным эксперта, в пятницу и субботу - 27-28 декабря, в Киеве ожидается снег.
"27-28 декабря готовьтесь ловить снежинки на нос и теплее одевайтесь...", - посоветовала она.
Ранее Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине изменится с 27 декабря - начнет холодать. Синоптик спрогнозировала, что 27-28 декабря в большинстве областей температура снизится до +3…-4 градусов.