Погода в Киеве: синоптик дала прогноз на католическое Рождество

В Киеве на католическое Рождество будет дождь, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

В Киеве в среду, 25 декабря (праздник, отмечается католическое Рождество) ожидается дождь.

В столице днем будет около +7 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным эксперта, в пятницу и субботу - 27-28 декабря, в Киеве ожидается снег.

"27-28 декабря готовьтесь ловить снежинки на нос и теплее одевайтесь...", - посоветовала она.

Ранее Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине изменится с 27 декабря - начнет холодать. Синоптик спрогнозировала, что 27-28 декабря в большинстве областей температура снизится до +3…-4 градусов.