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В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату

24 декабря 2019, 12:35

В последние дни 2019-го погода в Украине будет переменчивая, сообщила эксперт.

Синоптик предупредила, что с 27 декабря в Украине начнет холодать - Прогноз погоды
С 27 декабря в Украине начнет холодать, предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что с пятницы, 27 декабря, в Украине начнет снижаться температура.

В пятницу и субботу - 27-28 декабря, в большинстве регионов температура снизится до +3…-4 градусов, написала эксперт в Facebook.

Синоптик добавила, что вместо дождя будет идти мокрый снег и снег, на дорогах может образоваться снежная каша и гололед.

"С пятницы в Украине начнет холодать, с 31 декабря 2019 года - 1 января 2020 года - снова будет теплеть...", - отметила эксперт.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине 31 декабря будет не очень морозная - температура в среднем может составить -3…-4 градуса. По его словам, 7 января - на Рождество Христово - возможны серьезные морозы.

похолодание Наталья Диденко Погода в Украине
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