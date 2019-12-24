В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату

С 27 декабря в Украине начнет холодать, предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что с пятницы, 27 декабря, в Украине начнет снижаться температура.

В пятницу и субботу - 27-28 декабря, в большинстве регионов температура снизится до +3…-4 градусов, написала эксперт в Facebook.

Синоптик добавила, что вместо дождя будет идти мокрый снег и снег, на дорогах может образоваться снежная каша и гололед.

"С пятницы в Украине начнет холодать, с 31 декабря 2019 года - 1 января 2020 года - снова будет теплеть...", - отметила эксперт.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине 31 декабря будет не очень морозная - температура в среднем может составить -3…-4 градуса. По его словам, 7 января - на Рождество Христово - возможны серьезные морозы.