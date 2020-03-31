В апреле ударят морозы: украинцев испугало похолодание до -12 градусов

В Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий / meteovesti.ru

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, ночная температура опуститься до -12 градусов.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 31 марта – 2 апреля в Украине – холодная погода с температурой ночью 2-8 градусов мороза, днем 2-8 градусов тепла.

"В Карпатах ночью и днем 5-12 градусов мороза, 31 марта в юго-восточных областях ночью 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов", - предупредили синоптики.

Также отмечается, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи рано расцветших плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

1 апреля в Украине облачно с прояснениями, без осадков. На западе, севере и в центре ночью -4-6 градусов, днем до +4+7 градусов. На востоке и юге ночью -3-5 градусов, днем до +5+7 градусов, в Крыму ночью -1+1 градус, днем до +8 градусов.

Прогноз погоды на 1 апреля / meteo.gov.ua

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий.

С 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры, на дорогах гололедица (II уровень опасности - желтый), добавили в ГСЧС.

Читайте такжеЛютый мороз посреди весны: украинцев напугал зимний прогноз с -13°

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине измененится из-за метамарфоз климата, которые принесут с собой увеличение количества осадков, но выпадать они будут неравномерно.