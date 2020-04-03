"Повалит настоящее тепло": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

На следующей неделе в Украине ожидается потепление / mukachevo.net

В субботу и воскресенье, 4 и 5 апреля, холодный атмосферный фронт северного циклона Pauline принесет в Украину очередное похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, похолодание будет кратковременным и со вторника, 7 апреля, в Украину "просто повалит настоящее тепло", воздух в середине недели прогреется до +14 +21 градуса.

В то же время серьезных осадков не предполагается, лишь 4 апреля атмосферный фронт приведет к небольшим периодическим дождям в западных областях и на Харьковщине, а в воскресенье к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер.

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"В Киеве 4-5 апреля также воздуха будет свежим, даже холодным. Ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 0-2 градусов мороза, днем будет не выше +10 градусов. Воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения", - написала синоптик в Facebook.

Она добавила, что на Благовещение в столице и в течение следующей недели потеплеет до +16 +20 градусов.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 4 апреля в Украине ожидается температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем +8 +13 градусов, в юго-восточных областях +12 +17 градусов.

В Киеве — без осадков. Температура ночью +1 +3 градуса, днем +10 +12 градусов.

Прогноз погоды на 4 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине измененится из-за метамарфоз климата, которые принесут с собой увеличение количества осадков, но выпадать они будут неравномерно.