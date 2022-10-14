Ударят заморозки: украинцев предупредили о дубаке и назвали самый холодный день

Антициклон WIM в ближайшие дни будет определять погоду в Украине.
Погоду в центральной Украине в ближайшее время будет определять антициклон WIM, который в ближайшие 10 дней будет поддерживать преимущественно сухую погоду.
Как рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань, ночью не исключены заморозки до 0 градусов.
Он отметил, что в ближайшие дни ночью и утром ожидается туман. Температура ночью 0-5 тепла, днем 9-16 тепла. С 17 октября, благодаря поступлению более теплых воздушных масс с юга, температура повысится на 2-3°.
Постригань уточнил, что 18 октября температура может повысится до 21 градусов тепла.
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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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