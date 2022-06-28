Украинцев ждет "неделя адской жары": синоптик рассказал, когда врежет пекло

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Высокий теплый антициклон станет причиной того, что в условиях малооблачной погоды воздух над центральной Украиной будет хорошо прогреваться, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в Facebook, максимальная температура будет превышать +30°. Вместе с тем значительно теплее станут и ночи, которые в ближайшие три дня приобретут "статус тропических".

Синоптик прогнозирует, что пик жары придется на День Конституции 28 июня, когда воздух прогреется вплоть до 33-35°.

Вместе с тем он уточнил, что 30 июня, прогнозируется ослабление жары. Атмосферные фронты с запада проявят себя кратковременными дождями. При этом температура опустится до +24-29°.

"Неделя адской жары", - добавил Постригань.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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