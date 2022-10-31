Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолодания

/ meteovesti.ru

В Украине погода все более характеризуется влиянием зимнего сезона. Это отражается на заметном снижении температуры воздуха.

В ближайшее время ожидается поступление новой порции холодного воздуха. Об этом идет речь в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Обратим внимание, что заметное снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Согласно опубликованным данным, температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов.

Дата резкого похолодания

Отметим, что в Украине вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в начале ноября.

Вместе с тем наиболее сильное похолодание стоит ожидать в северо-восточных и центральных областях.

Добавим, что температура воздуха в ночь на 1 ноября может опуститься до - 2 градусов.

/ ventusky.com

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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