Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолодания

В Украине вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в начале ноября.
В Украине погода все более характеризуется влиянием зимнего сезона. Это отражается на заметном снижении температуры воздуха.
В ближайшее время ожидается поступление новой порции холодного воздуха. Об этом идет речь в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.
Обратим внимание, что заметное снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.
Согласно опубликованным данным, температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов.
Дата резкого похолодания
Отметим, что в Украине вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в начале ноября.
Вместе с тем наиболее сильное похолодание стоит ожидать в северо-восточных и центральных областях.
Добавим, что температура воздуха в ночь на 1 ноября может опуститься до - 2 градусов.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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