Украину раскалит до +35º: синоптик назвал самый жаркий день июля

В июле 2022 года ожидается много солнечных, теплых дней, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет он в Facebook, в центральной Украине наблюдается жара.

"В тренде такой погоды: аномально высокий температурный фон, возможны новые рекорды температур, накал днем поверхности почвы до 60-63º, много солнца и сухо", - пишет он.

Синоптик уточнил, что на выходных и в понедельник синоптическая ситуация не изменится - будет солнечно, сухо, жарко.

Он также предупредил, что апогей жары ожидается во вторник, когда не исключена жара до +35º.

Ранее сообщалось о том, что в Украине летом стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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