Желтый уровень опасности: киевлян предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупредили о сильном ветре в столице / Фото Reuters

В Киеве в ночь на понедельник, 5 октября, значительно ухудшится погода - синоптики прогнозируют порывы сильного ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Сегодня жителям и гостям столицы следует ожидать порывы ветра до 20 метров в секунду. В городе объявили желтый уровень опасности.

В КГГА призывают не находиться и не парковать автомобили под большими деревьями, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

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"При падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - добавили в КГГА.