Желтый уровень опасности: киевлян предупредили об ухудшении погоды

В КГГА призывают не находиться и не парковать автомобили под большими деревьями.
В Киеве в ночь на понедельник, 5 октября, значительно ухудшится погода - синоптики прогнозируют порывы сильного ветра.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Сегодня жителям и гостям столицы следует ожидать порывы ветра до 20 метров в секунду. В городе объявили желтый уровень опасности.
В КГГА призывают не находиться и не парковать автомобили под большими деревьями, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
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"При падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - добавили в КГГА.
- Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 4 октября.
- Эксперт прогнозировала, что погода в нашей стране в воскресенье будет одной из самых теплых в Европе. Диденко добавила, что максимальная температура воздуха может составить +24 градуса.
Автор: Екатерина Трохимчук