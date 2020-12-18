Cyberpunk 2077 нельзя купить для PlayStation, игру вышвырнули из магазина

Cyberpunk 2077

Компания Sony на волне массовых жалоб игроков на ужасное техническое исполнение игры Cyberpunk 2077 приняла решение выкинуть игру из своего цифрового магазина.

На данный момент её профиля нет в PS Store, а все желающие могут получить свои деньги обратно вне зависимости от количества времени, проведенного за игрой.

Для того, чтобы это было сделать комфортно, Sony даже запустила специальную страницу для рефанда. Вернуть средства можно, перейдя по этой ссылке.

"Sony стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления. Как только мы получим подтверждение, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств", - говорится в заявлении компании.

Читайте такжеCD Projekt Red пообещала вернуть деньги недовольным покупателям Cyberpunk 2077Также отмечается, что процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.

Стоит отметить, что возврат средств возможен только за покупку цифровой копии игры и не распространяется на физические копии (диски).

Польские разработчики из CD Projekt RED в свою очередь уточнили, что решение было принято после обсуждения разработчиков игры с Sony.

Аналитики не исключают, что Sony и Microsoft вовсе подадут в суд на CD Project RED, так как последние признались, что им удалось обойти процесс сертификации на консолях Xbox и PlayStation.

Будет ли снимать с продажи игру Microsoft, пока неизвестно.

В PS Store игра стоила 1 999 гривен.