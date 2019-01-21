Умер легендарный украинский баскетболист

Александр Окунский / UA-Football

После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины и пятикратный чемпион страны Александр Окунский.

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, Окунский выступал за "Шахтер", "Будивельнык", "БИПА-Мода", БК "Киев", БК "Одесса", в сезонах 1999-2000 гг. и 2001-2002 гг., а также выступал за литовский "Летувос Ритас", турецкий БК "Дарюшшафака", хорватский БК "Цибона", черногорский "Будучность" и греческий "Мент".

Окунский также был пятикратным чемпионом Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998 гг.) и двукратным чемпионом Литвы (2000, 2002 гг.).

Напомним, 12 января, в результате ДТП возле села Свидники Ковельского района Волынской области погиб 35-летний украинский баскетболист Андрей Романица. По данным полиции, тогда столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль КIA, за рулем которого и находился 35-летний Романица. 32-летняя супруга Романицы Оксана была госпитализирована в реанимацию.