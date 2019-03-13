"Взрывная ссора": под Ясиноватой в блиндаже погибли двое военных — СМИ

РГД-5,граната / УНИАН

В районе поселка Невельское, расположенного под Ясиноватой Донецкой области, в блиндаже между военными произошла ссора, после нее один из бойцов подорвал ручную гранату.

В результате взрыва погиб боец, который подорвал гранату, и его оппонент, сообщили УНН в правоохранительных органах.

Агентство добавило, что в результате взрыва также пострадал еще один военный, который находился в блиндаже.

По предварительным данным, между двумя военными возник конфликт, один из бойцов после ссоры в блиндаже взорвал ручную гранату. Агентство отметило, что после инцидента начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.