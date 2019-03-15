Взрыв гранаты в блиндаже: названы имена бойцов ВСУ, погибших на Донбассе

На Донбассе в результате взрыва гранаты погибли Эдуард Бершадский и Виталий Люшняк, выяснили журналисты / УНИАН

На Донбассе в районе операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже погибли украинские военные, служащие в 17-м отдельном мотопехотном батальоне Кировоград, который входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

В результате взрыв погибли два старших солдата из Кировоградской области — Эдуард Бершадский и Виталий Люшняк, пишет Цензор.НЕТ.

По данным издания, Бершадский родом из Кропивницкого, а Люшняк родился в поселке Ятрань Новоархангельского района Кировоградщины.

На Донбассе в результате взрыва гранаты погибли Эдуард Бершадский и Виталий Люшняк, выяснили журналисты / Скриншот с censor.net.ua

Напомним, 13 марта СМИ писали, что в районе поселка Невельское, расположенного под Ясиноватой Донецкой области, в блиндаже между военными произошла ссора, после нее один из бойцов подорвал ручную гранату, он и его оппонент, в результате взрыва погибли.