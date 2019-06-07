Виктор Лещинский: Реконструцию страны по международным стандартам должны делать образованные люди

Виктор Лещинский, председатель Национально-экспертного альянса Украины

"Постоянное обучение для проектировщиков и строителей, архитекторов должно стать привычкой. А мы, в Национальном экспертно-строительном альянсе Украины, ежемесячно приглашаем на образовательные семинары и "разборы полетов" - анализ проектов, которые являются показательно слабыми", - заявил сегодня председатель Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский.

НЭСАУ проводит образовательные семинары в разных регионах Украины уже полтора года. Это бесплатные мероприятия, которые готовят ведущие специалисты Украины в различных отраслях строительства. Ввести Общенациональную научно-образовательную программу в НЭСАУ решили, когда начали анализировать качество проектов, поступающих на экспертизу.

Низкая осведомленность в международных стандартах, новых ГСН, требованиях к строительным работам, по словам главы НЭСАУ и инициатора всеукраинских учений Виктора Лещинского, стала проблемой для безопасности людей, которые будут в новостройках жить и работать.

Одиннадцать семинаров было проведено в областных центрах, сегодня мощная дискуссия прошла в КГГА.

"Мы приглашаем всех в офис Альянса, в Киеве по улице Сечевых Стрельцов, 77, где ежемесячно проходить и обучение, и практические работы. Изменения не заставят себя ждать. А сейчас - самое время перемен", - заявил Виктор Лещинский.